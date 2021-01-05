رحيل مصطفى محمد.. تقارير: سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو لـ الزمالك

كشفت تقارير فرنسية، عن موافقة نادي سانت إيتيان، على دفع 5 ملايين يورو؛ من أجل التعاقد مع المهاجم مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك، كما طالبت إدارة القلعة البيضاء.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إدارة الزمالك رفضت عرض النادي الفرنسي حيث طلبت الحصول على 5 ملايين يورو، وهو ما وافق عليه مسئولو النادى الفرنسي؛ للتعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف التقرير الفرنسي أن إدارة سانت إيتيان تعمل في الفترة الحالية على تحضير عرض أفضل؛ من أجل إقناع نظيرتها في الزمالك بالموافقة عليه.

واختتم التقرير بأنه يفصل هذا العرض فقط 500 ألف يورو عما طلبه مسئولو الزمالك للتخلي عن اللاعب، وهو ما يقرب الصفقة من الاكتمال بنجاح، لا سيما في ظل عقد اللاعب الصاعد جلسة مع مسؤولي ناديه، لإبلاغهم بالعرض الفرنسي الجديد، مشددا على رغبته في الاحتراف خلال شهر يناير الحالي وليس بنهاية الموسم.

ويحتل فريق سانت إتيان المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بعد مرور 17 جولة من منافسات الدوري الفرنسي، ولم يسجل لاعبوه سوى 18 هدفًا فقط.