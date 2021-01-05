حازم إمام ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجلية.

وغاب حازم إمام عن الزمالك أمام إنبي بسبب وفاة والدته "رحمها الله".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.



يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.