14 وحدة متنقلة جديدة.. أشرف صبحي: حياة كريمة تستهدف توجيه طاقات المجتمع لخدمة الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إطلاق وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان وحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية ، ومنجستاب هايلي مدير برنامج الغذاء العالمية ولفيف من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، شهد المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة "قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية"المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية"السماكين مركز الحسينية" ، وبني سويف" قرية الحرجة" ودمياط" أبو راشد"، والإسماعيلية"التل الكبير" ، وجنوب سيناء"الوادى بطور سيناء"، فضلا عن 4 محافظات أخري يتم تحديد القرى الأكثر احتياجا.

وأكد أشرف صبحي خلال إطلاق المبادرة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف توجية كافة طاقات المجتمع لخدمة الشباب المصري على كافة المستويات المختلفة سواء على تخطيط أو تعليمي أو رياضي أو مهني ، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تفتح آفاق المستقبل للشباب المصري.





وأضاف صبحي أن مراكز شباب مصر تستقبل شبابها في مبادرة حياة كريمة بكافة محافظات الجمهورية.

وتفقد الوزراء وحدات التدريب المتنقلة ، مشيدين بجهود الوزارة فى تطوير وتحديث الوحدات حتى تصل لهذا الشكل ، لتوفر مهن التفصيل والحياكة والسباكة والصحية ، وكهرباء المنازل ، مستفسرين عن ساعات التدريب وعدد المتدربين فى كل وحدة ، وقائمة الانتظار الخاصة بالمتدربين المتقدمين للتدريب عليها فى كل المحافظات ومدى الإقبال على التدريب فيها.

وقال وزير القوي العاملة : إن ما تم إطلاقه 27 وحدة تجوب قري ونجوع 23 محافظة ، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى.

وأكدت الدكتورة نيڤين القباج علي أهمية الوحدات في تشجيع المنتج المحلي وعدم استيراد المنتجات ، وأبدت استعداد وزارة التضامن والجمعيات الأهلية في المساهمة في زيادة أعداد هذه الوحدات لاتاحة فرص تدريب وإنشاء مشروعات متناهية الصغر، ومنح شنط عدة للمتدرب الخريج ولتشجيع سلالة الإنتاج لتنمية الاقتصاد المحلي الذي يسهم بدوره بشكل كبير في نهضة الاقتصاد الكلي مما يساعد في خفض نسبة البطالة ومعدل الفقر وارتفاع المؤشرات الاقتصادية.