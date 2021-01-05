سلبية مسحة الكشف عن كورونا للاعبي برشلونة بعد اكتشاف حالتين بالجهاز الفني

أكدت تقارير صحفية، سلبية مسحات الكشف عن فيروس كورونا للاعبي فريق برشلونة الإسباني، قبل المباراة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن لاعبي برشلونة خضعوا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بعد اكتشاف حالتي إصابة في الطاقم الفني للفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسحة جاءت سلبية لجميع اللاعبين، لذا فأنه سيكون بإمكانهم التدرب في السادسة مساء اليوم استعدادًا لمباراة الغد.
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية تأجيل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو حال ظهور إصابات أخرى بالفيروس المتفشي في الفريق الكتالوني.
ويواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في تمام العاشرة من مساء الغد، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني.
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