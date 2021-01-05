احتمالية تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب كورونا

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أنه هناك احتمالية لتأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر برنامج " التشيرنجيتو" الإسباني، بأن مجلس الإنتخابات في نادي برشلونة يتشاور من أجل بحث تأجيل الانتخابات بسبب تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الحكومة الكتالونية بعض الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة الفيروس بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في الإقليم.