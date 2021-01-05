الكشف عن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي “كاف” في بيانه الرسمي، عن مواعيد جولات دور المجموعات لدوري الأبطال والتي جاءت كالتالي:-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012