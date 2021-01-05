الرياضة

الكشف عن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 8 يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك في مقر “كاف” بالقاهرة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال رسميا بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي “كاف” في بيانه الرسمي، عن مواعيد جولات دور المجموعات لدوري الأبطال والتي جاءت كالتالي:-

الجولة الأولى يومي 12-13 فبراير 2021

الجولة الثانية يوم 23 فبراير 2021

الجولة الثالثة يومي 5-6 مارس 2021

الجولة الرابعة يوم 16 مارس 2021

الجولة الخامسة يومي 2-3 أبريل 2021

الجولة السادسة يوم 9-10 أبريل 2021

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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