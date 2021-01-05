أزمة كبرى في الزمالك بسبب باتشيكو

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أحمد جودة - القاهرة - أثار المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالكؤ أزمة كبرى بشأن التشكيل الأساسي للفارس الأبيض لاسيما بعد تدخل أحد أعضاء لجنة الكرة في صلاحيات المدرب الفنية.

ورفض المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تدخل أعضاء لجنة الكرة في إختيار التشكيل الأساسي للمباريات في الفترة المقبلة.

وتمسك المدرب البرتغالي بصلاحياته في تحديد اللاعبين اللذين يعتمد عليهم في المباريات المحلية والإفريقية دون تدخل من أي عضو باللجنة المكلفة بإدارة الكرة في نادي الزمالك.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولا بلجنة الكرة طلب من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو إطلاعه على التشكيل الأساسي قبل مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو رفض وقتها منح التشكيل الاساسي لأي فرد بالجهاز المعاون حتى لايتم تسريبه لأحد المسؤولين بلجنة الكرة.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب البرتغالي شدد على أنه لن يسمح بتدخل أي مسؤول بنادي الزمالك، في الأمور الفنية حتى لو تطلب الأمر رحيله عن القلعة البيضاء.