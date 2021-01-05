نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعييين مدرب جديد.. ماينز يتمسك بمهاجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمسك نادي ماينز الألماني لكرة القدم بمهاجمه البارز جان-فيليب ماتيتا وعدم بيعه خلال انتقالات شهر يناير.

وجاء ذلك في تصريحات للمدير الرياضي للنادي، كريستيان هايدل، اليوم الثلاثاء، أثناء تقديمه للمدير الفني الجديد بو سفينسون.

وقال هايدل عن ماتيتا إنه "لديه عقد وهو لاعب جيد ومهم للغاية، والموقف اليوم هو أننا نعد خططنا استناداً إلى وجود هذا اللاعب، وليس هناك في الوقت الراهن أي سبب للقول إنه يجب أن يرحل".

يشار إلى أن اللاعب الفرنسي (23 عاماً) سجل في هذا الموسم 7 أهداف أي ما يعادل نصف حصيلة أهداف ماينز في الدوري حتى الآن.

وكانت تكهنات ترددت مراراً عن احتمال رحيل ماتيتا عن ماينز بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها حيث يتسم بقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف فضلاً عن قيامه بمهام أخرى مختلفة.

وأشار هايدل إلى أن المدير الفني الجديد سيأخذ صورة عن المهاجم "والموقف اليوم هو أنه لن تكون هناك تغييرات".