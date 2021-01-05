نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أخر تطورات أزمة مصطفي محمد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جدلا واسعا بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية بعد تلقيه عرضا للاحتراف الخارجي من الدوري الفرنسي.

تطورات أزمة مصطفى محمد في الزمالك

أنهى مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك بقيادة أيمن يونس، أزمة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بميت عقبة، للإحتراف الخارجي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد تلقى عرضا رسميا من سانت تتيان الفرنسي للاحتراف الخارجي مقابل حصول مسؤولي القلعة البيضاء على مبلغ 4 مليون و200 ألف دولار.

ورفض مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في يناير المقبل.

يذمكر أن مهاجم القلعة البيضاء مازال مصممًا على خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الميركاتو الشتوي.