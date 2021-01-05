67 منشأة رياضيّة حكوميّة بالسلطنة بنهاية 2019 تخدم 1.2 مليون مستفيد

في الرياضة 5 يناير,2021

مسقط ـ العمانية : بلغ عدد المنشآت الرياضية الحكومية بالسلطنة 67 منشأة بنهاية عام 2019م يستفيد منها نحو 1.2 مليون شخص وفق ما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وبينت نشرة إحصاءات الرياضة الصادرة عن المركز أن العدد الأكبر من المنشآت والمرافق الرياضية الحكومية كان من نصيب الأندية الرياضية التي بلغ عددها 44 ناديًا مستحوذة على 66% من إجمالي المنشآت الرياضية الحكومية تلتها المجمعات الرياضية بـ 12 مجمعا ثم المراكز الرياضية بـ 11 مركزا.وبلغ عدد المستفيدين من المجمعات الرياضية لعام 2019م مليونا و191 ألفا و982 شخصا منهم 874 ألفا و38 من الذكور و 317 ألفا و944 من الإناث في ارتفاع عن العدد في العام 2018 الذي بلغ مليونا و73 ألفا 989 منهم 809 آلاف و763 للذكور و264 ألفا و226 لإناث.

وانخفض عدد الجماهير الذين حضروا في المجمعات الرياضية في العام 2019م ليبلغ 690 ألفا و667 مقارنة بمليون و73 ألفا و989 بانخفاض نسبته 36%، وأشارت النشرة إلى أن النشاط الرياضي في السلطنة شهد خلال عام 2019م نحو 158 مسابقة وبطولة و78 دورة تدريبية و84 معسكرا و12 مؤتمرا وندوة.

وتصدر الاتحاد العماني لألعاب القوى الاتحادات الرياضية من حيث عدد الميداليات المحرزة للمنتخبات الوطنية بـ 43 ميدالية تلاه الاتحاد العماني للرماية بـ 26 ميدالية ثم الاتحاد العماني للسباحة بـ 22 ميدالية و6 ميداليات للاتحاد العماني للتنس ومثلها للاتحاد العماني لسباقات الهجن و5 ميداليات للاتحاد العماني لكرة الطائرة و3 للاتحاد العماني للهوكي وميداليتان للاتحاد العماني للفروسية ومثلهما للاتحاد العماني لكرة اليد وميدالية واحدة للاتحاد العماني لكرة القدم.

وبلغ عدد الأنشطة الرياضية المنفذة من قبل اللجان الرياضية 59 نشاطًا كما بلغ إجمالي الميداليات المحرزة من قبل اللجان 228 ميدالية منها 121 للجنة العمانية لرفع الأثقال والقوة البدنية و44 للجنة البارالمبية العمانية و13 للجنة العمانية لبناء الأجسام ومثلها للجنة العمانية للإبحار الشراعي و9 ميداليات للجنة العمانية للبلياردو والسنوكر و8 للجنة العمانية للبولينج و6 للاتحاد العماني للجولف و5 للجنة العمانية للتايكواندو، فيما أحرز كل من الاتحاد العماني للدراجات الهوائية واللجنة العمانية لرياضة السباكتاكراو والكبادي والكرة الخشبية واللجنة العمانية للرياضة الجامعية واللجنة العمانية للمبارزة ميداليتين لكل منها في حين أحرز الاتحاد العماني لكرة الطاولة ميدالية واحدة.وبلغ عدد المشاركين في الأنشطة الصيفية 78 ألفا و173 أكثرهم في صيف الرياضة بـ 34 ألفا و308 وفي برنامج شجع فريقك بـ 21 الفا و310 ثم في برنامج شبابي بـ 21 ألفا و226 ومسابقة الأندية للإنشاد بـ 671 مشاركا ومعسكرات شباب الأندية بـ 622 مشاركا، وبلغ عدد اللاعبين ذوي الإعاقة المسجلين في الألعاب الرياضية 90 لاعبا منهم 84 من الذكور و6 من الإناث، وتوزع اللاعبون على كرة السلة على الكراسي المتحركة بـ 28 لاعبا و26 لاعبا في ألعاب القوى لذوي الإعاقة و20 في كرة القدم للصالات و10 في كرة القدم للمكفوفين و6 في كرة الهدف للمكفوفين.