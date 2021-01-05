منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يخوض مباراتين وديتين أمام العروبة والشباب

استعدادا للبطولة الآسيوية بإيران

يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت القادمين مع كل من العروبة والشباب وذلك ضمن المرحلة الإعدادية الثانية في المعسكر الداخلي المقام حاليا بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها مدينة شيراز الايرانية خلال الفترة من 20 وحتى 29 مارس القادم وكان المنتخب خاض أول مباراة مع نادي السويق فاز فيها أما المباراة الرابعة ستكون يوم 13 يناير الجاري مع نادي عبري .

ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب خليل المعشري ومساعده بدر التميمي الى تجريب جميع العناصر المختارة لهذا المعسكر والتعرف أكثر على الامكانيات الفنية والبدنية التي يتميزون بها من أجل التركيز على التشكيلة المناسبة التي سوف يخوض بها غمار البطولة الآسيوية .

ويتضمن برنامج الإعداد لمنتخبنا أربع مراحل المرحلة الأولى انتهت في شهر ديسمبر الماضي وكانت بمثابة تحضيرية وتقليص عدد اللاعبين من 30 حتى 24 لاعبا اما المرحلة الثانية بدأت منذ بداية الشهر الجاري لمدة شهر كامل يخوض خلاله عددا من المباريات الودية أما المرحلة الثالث ستبدأ منذ بداية شهر فبراير المقبل وتتضمن معسكرا في محافظة البريمي يخوض فيه مباريات ودية مع المنتخب الاماراتي للشباب وبعض الأندية الاماراتية أما المرحلة الرابعة والاخيرة تتضمن معسكرا خارجيا قبل الدخول في غمار منافسات البطولة.

ويتواجد حاليا في المنتخب 24 لاعبا وهم : حسن بن انور البلوشي ومحمد بن رشيد البلوشي والوليد بن خالد الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي وطلال بن غانم العمراني وعبدالرحمن بن نجيب المعشري وعبدالله بن اسماعيل البلوشي وسعد بن سالم الغساني وحمد بن محمد البلوشي وخالد بن علي الجابري وامير بن موسي البلوشي وسيف بن ناصر المعمري ومحمد بن عبدالمجيد البلوشي ويوسف بن يعقوب القاسمي وبشار بن يعقوب الهنائي ونواف بن خالد الحسني ومحمد بن سالم البطاشي وحمد بن حمود الحسني وبشار بن عبدالله الحارثي وسعود بن نصر الحسني وعمر بن ناصر الدغيشي وسليمان بن دريب الخلاسي وخميس بن محمد الحنظلي وعبدالله بن عماد التيسيري.