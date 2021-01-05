اتحاد الكرة ينظم جلسة اكتشاف الذات للمدربين

ينظم الاتحاد العماني لكرة القدم ممثلا في الإدارة الفنية قسم التعليم والتدريب جلسة اكتشاف الذات للمدربين وذلك في قاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس الرياضي في الفترة من ٢٨ ولغاية ٣٠ يناير الجاري يدير الجلسة خالد بن عباس اليعربي المحاضر في علم النفس الرياضي.

وتتمحور الجلسة في العديد من النقاط في الجانب النظري سيتحدث المحاضر عن اكتشاف ومعرفة نقاط قوة المدربين وتفعيلها وتعزيزها في بيئة عملهم وعرض نماذج واستراتيجيات قيادة اللاعبين وسماتهم وكيفية التعامل مع اللاعبين، أما في الجانب العملي سيقوم المحاضر خلاله بتعليم وتدريب المدربين المشاركين كيفية كشف الذات للاعبين من خلال تطبيق جلسة اكتشاف الذات و تنفيذ ما تم تعلمه في الجانب النظري من قبل المشاركين بحيث يقوم كل مدرب بتنفيذ جلسة اكتشاف الذات، وتبرز أهمية هذه الدورات من حيث مواءمتها لبيئة عمل المدربين من الناحيتين التدريبية والذهنية وتسهم بشكل فاعل ومؤثر في تحقيق النتائج الإيجابية.

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