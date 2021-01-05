عبيد الجابري مدربا للفريق الكروي بنادي الخابورة

متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري

تصوير / مراد البلوشي

وضعت إدارة نادي الخابورة برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني ثقتها في المدرب الوطني عبيد خميس الجابري للإشراف على تدريب الفريق الكروي بعد قبول استقالة المدرب حمد الشقصي الذي قاد الفريق في الموسم الفائت و3 مباريات من دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي ، ويعتبر عبيد الجابري من الكفاءات التدريبية المميزة ومحاضرا باتحاد الكرة ودرب ناديا السلام ومجيس وأشرف على عدة أكاديميات للمواهب الكروية ، وعن المهمة الجديدة مع الخابورة قال المدرب عبيد الجابري :بداية أقدم الشكر لمجلس إدارة نادي الخابورة على هذه الثقة الكبيرة لتدريب الفريق في المرحلة القادمة لدوري الدرجة الأولى وأتمنى تحقيق أهداف وتطلعات إدارة النادي وحجز إحدى بطاقات التأهل لدوري عمانتل .

وأضاف الجابري : مستوى الفريق متذبذب من حيث النتائج ورصيده نقطة في قاع ترتيب المجموعة الثالثة وعلينا تغيير الصورة وتحقيق الفوز الأول عندما نواجه الشباب في الجولة الرابعة عصر الجمعة فكل المباريات المتبقية مصيرية ولا مجال لخسارة نقاط أخرى، كنت متابعا لبعض المباريات وشاهدت الفريق في المواجهة الأخيرة أمام صحار في بطولة الكأس .

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