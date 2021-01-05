10 يناير انطلاق البرنامج الفني لمنتخبات السباحة

مسقط ـ العمانية :تبدأ المنتخبات الوطنية للسباحة 10 يناير الجاري تنفيذ برامجها التدريبية ومشاركاتها المختلفة خلال 2021 وفق خطة إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية التي وضعتها لجنة المنتخبات والمدربين بالاتحاد العماني للسباحة، وينطلق المعسكر الداخلي بمشاركة 16 سبّاحًا ويستمر حتى 21 يناير فيما يقام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير القادم معسكرًا داخليًّا بالمجمع الرياضي بمحافظة البريمي بمشاركة 12 سبّاحًا، يلي ذلك المشاركة في البطولة السادسة عشرة للسباحة للأحواض القصيرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستقام في الدوحة في فبراير القادم.

من جانب آخر يسافر 5 سباحين إلى معسكر خارجي خلال الفترة من 12 إلى 24 فبراير القادم بتايلند أو صربيا بعد ذلك ستكون هناك مشاركة في الألعاب الشاطئية الآسيوية التي ستقام في الصين خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل وبعدها المشاركة في البطولة العربية للسباحة في الجزائر وسيشارك فيها 6 سباحين.أما خلال الفترة من أول إلى 31 يوليو 2021 فستكون هناك تدريبات مكثفة داخلية لستة عشر سبّاحًا في السباحة القصيرة ويشارك سبّاح واحد في دورة الألعاب الاولمبية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في طوكيو ليعود بعد ذلك المنتخب إلى معسكر داخلي في المجمع الرياضي بالرستاق خلال الفترة من الأول إلى 15 أغسطس بمشاركة 16 سبّاحًا ثم المشاركة في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس بمشاركة 16 سبّاحًا للسباحة القصيرة ويشارك المنتخب خلال الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر في دورة التضامن الأولمبي بتركيا بمشاركة 4 سبّاحين.وفي أكتوبر سيقام معسكر داخلي في مسقط بمشاركة 24 سبّاحًا لمدة 6 أيام، حيث سيشارك المنتخب بعد ذلك في البطولة الثامنة عشرة للسباحة بالمياه المفتوحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي ستقام في البحرين بمشاركة 12 سبّاحًا ثم المشاركة في البطولة الآسيوية للسباحة في نوفمبر والتي ستقام في الفلبين بمشاركة 4 سبّاحين وفي الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر سيشارك 3 سباحين في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في الصين لتختتم منتخبات السباحة برنامجها لعام 2021 بالمشاركة في بطولة العالم للسباحة في أبوظبي، حيث سيشارك سبّاحان في تلك البطولة التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر 2021.