توقف المفاوضات بين المدرب المصري حمزة الجمل ونادي صحار

رغم وصوله للسلطنة

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

بين ليلة وضحاها .. ومع وصوله للسلطنة وتحديدا لولاية صحار لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي بنادي صحار خلفا للمدرب عبدالرزاق خيري الذي تم فك الارتباط به ؛ توقف كل شيء بين إدارة صحار والمدرب المصري حمزة الجمل .. نادي صحار أورد في بيان له بأن المفاوضات مع الجمل وصلت إلى طريق مسدود بعد المطالبات الجديدة التي طلبها المدرب عند وصوله لمسقط لتوقيع عقد تدريب الفريق الكروي وأبدى مجلس الإدارة استغرابه من تلك المطالب بعد الاتفاق المسبق مع الجمل من خلال وسيط محلي على تفاصيل العقد ( الرواتب والحوافز والسكن والنقل ) غير التي تم الاتفاق عليها ومنها رفضه دخول السكن المعتمد له .. وأشار بيان نادي صحار إلى أن إدارة النادي قامت بالتواصل مع مدربين من أوروبا على أمل التوصل إلى اتفاق مع أحدهم في قادم الوقت ولاستيضاح الأمر عن قرب .

قال مانع الجابري أمين سر نادي صحار : وصلت المفاوضات مع المدرب حمزة الجمل إلى طريق مسدود حسب ما جاء في بيان النادي بسبب المطالبات الجديدة للمدرب، حيث طلب المدرب تغيير مكان السكن ولم يوافق على الإقامة في السكن المخصص له بمباني النادي الاستثمارية وللعلم تم تأثيث المبنى بأثاث جديد ومجهز بطريقة مثالية ومناسبة لإقامة المدرب وكذلك رفض استخدام السيارة المخصصة له من إدارة النادي وطلب سيارة جديدة ومن الطبيعي جدا ألا نحمل النادي فوق طاقته في ظل ترشيد الإنفاق ورؤية مجلس الإدارة للاستفادة من جميع الموارد المالية وتوجيه الصرف بالشكل الصحيح وعما تم تداوله بعدم استقباله في المطار من طرف إدارة النادي فهذا الكلام عار من الصحة ومجلس الإدارة قام بتشكيل لجان مختلفة وكلفها بمهام محددة ومنها استقبال المدربين واللاعبين المحترفين ووصول المدرب تصادف مع انشغال مجلس الإدارة باجتماع الجمعية العمومية واختيار المجلس الإداري الجديد وأبواب النادي مفتوحة لمن أراد معرفة الحقائق ، وفيما يخص المدرب الجديد للأخضر الصحاري قال الجابري : أمامنا عدة ملفات لمدربين من أوروبا وتحديدا من أوروبا الشرقية وطلبنا سير ذاتية أخرى لمدربين عرب يمتلكون الخبرة وهناك أسماء محلية ونحن على تواصل دائم لاختيار المدرب الجديد الذي يتناسب مع المرحلة القادمة وكلنا أمل في اختيار الأفضل .