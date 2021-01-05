النادي العماني للكريكت يؤكد أهمية إدراج ملاعب النادي في النخبة الدولي

مسقط ـ العمانية :أكد بانكاج كيمجي عضو مجلس إدارة النادي العُماني للكريكت أن تحول ملاعب النادي العماني للكريكت بولاية العامرات بمحافظة مسقط إلى مركز لاستضافة المباريات الدولية يُمثل نقلة نوعية لرياضة الكريكت بالسلطنة بعد حصول الملعب رقم 1 التابع للأكاديمية العمانية للكريكت على الاعتماد من المجلس الدولي للكريكت وإدراجه في نادي النخبة للملاعب الدولية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للكريكت أن السلطنة أصبحت وجهةً دوليةً معتمدةً للمباريات الرسمية والدولية بالإضافة إلى تحولها إلى وجهة دولية للمباريات التجريبية ومعسكرات المنتخبات وتنظيم البطولات منها التصفيات التمهيدية لكأس العالم التي ستقام في فبراير القادم بمشاركة 20 منتخبًا، وقال كيمجي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية “رياضة الكريكت تحظى بدعم كبير من لدن المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ وكذلك من صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لوضع السلطنة على الخريطة الحقيقية للمنافسات الدولية”وأوضح قائلًا “مجلس الإدارة حقق حلما كان يطمح إليه الجميع وهو اعتماد ملاعبنا في نادي النخبة حيث سيكون لذلك الأمر الكثير من الإيجابيات والفوائد للعبة وتسويقها وانتشارها ورفع الروح المعنوية للجميع”.

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