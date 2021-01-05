اتحاد السلة يناقش تقديم برنامج المسابقات

مسقط ـ العمانية :تناقش لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة السلة خلال اجتماعها اليوم تقديم منافسات دوري عام السلطنة لكرة السلة المقررة إقامتها سابقًا أواخر مارس القادم بعد تأجيل دورة الألعاب الخليجية بالكويت حتى ديسمبر القادم، ومن المتوقع أن توافق اللجنة على إقامة الدوري نهاية شهر يناير الجاري ومطلع فبراير الذي يليه، ثم إقامة منافسات بطولة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وعلى ضوء نتائج الاجتماع ستتم مخاطبة الأندية بالموعد الجديد.

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