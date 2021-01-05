مستوى متوسط … غياب الإثارة … لا مفاجآت كبيرة … أبرز عناوين دور الـ 32

اليوم سحب قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس جلالته لكرة القدم

متابعة ـ صالح البارحي :

تشهد قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم باستاد السيب في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم مراسم قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس جلالة السلطان لكرة القدم ، حيث ينتظر الوسط الرياضي ما ستسفر عنه قرعة هذا الدور من مباريات مثيرة ، خاصة وأن القرعة ستكون مطلقة بين الفرق المتأهلة ، وبالتالي تفتح المجال لمصادمات قوية بين فرق الاضواء وهو ما سيضفي إثارة ومتعة ويرفع من وتيرة المنافسة التي غابت في دور الـ 32 بشكل شبه تام ، خاصة وأن هذا الدور سيكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة يستضيفها صاحب الرقم الأول في كل مواجهة .

القرعة ستجري بحضور ممثل بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للمسابقة ، وممثلي الاندية المتأهلة وعدد من وسائل الإعلام المختلفه ، بالاضافة إلى المعنيين بالاتحاد العماني لكرة القدم .

الفرق المتأهلة

تأهلت أندية سمائل وعبري وصحم والعروبة والرستاق ونادي عمان والمصنعة والسويق والاتحاد وصحار والنهضة وصور ومجيس والنصر والسيب وظفار إلى دور الـ 16 من مسابقة أغلى الكؤوس ، حيث ضمت القائمة (5) فرق من دوري الدرجة الأولى ، و (11) ناديا من دوري الاضواء والشهرة ، وتأمل فرق الدرجة الأولى تحديدا تجنب بعضها البعض حتى تحتفظ بحقها في المنافسة على التواجد في دور الثمانية الذي سيكون فرصة مواتية في حالة استغلت هذه الفرق اللعب على ارضها في أحد لقاءات هذه المرحلة ( ذهاب أو أياب ) والذي من خلاله قد تحدث مفاجأة بوصولها للمربع الذهبي ومن يدري فلربما إلى النهائي الغالي .

غياب المستوى الفني

من خلال المباريات التي شهدها دور الـ 32 لمسابقة أغلى الكؤوس ، لم نر ذلك المستوى الفني المأمول خلال هذه المباريات ، بل على العكس تماما ، شهدنا تراجعا غير مبرر رغم أن الفرق دخلت منافسات الدوري قبل ثلاث جولات من الآن ، وبالتالي كنا نأمل أن ينعكس هذا الاستعداد الجيد عبر بوابة الدوري في ظهور مستوى فني مميز يسهم في وجود الاثارة والتنافس والمتعة في المباريات حتى الرمق الأخير ، إلا أن ذلك كان غائبا في أغلب المباريات ، ولا أجد لذلك أي مبرر إطلاقا ، فالبطولة غالية ، والبطولة فرصة للوصول للنهائي أو معانقة اللقب عبر أقل عدد من المباريات ، والبطولة هي الأغلى محليا من حيث المكافآت التي تصرف للبطل والوصيف كذلك ، ومن هنا فإن أغلب من تابع المباريات بالوسط الرياضي شعر بالملل عندما يشاهد هذا التراجع غير المبرر في الاداء ، ومن هنا فإن المرحلة القادمة باتت تحتاج إلى عمل مضاعف من كافة الاطراف المتأهلة حتى تشهد هذه المسابقة تنافسا مثيرا يخدم البطولة وقبلها استمرارا لتحقيق الاهداف المنشودة في نهاية الموسم .

لا مفاجآت كبيرة

لم تشهد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم أية مفاجآت كبيرة متوقعة أو غير متوقعة ، حيث فرض المنطق نفسه وسارت الأمور، كما توقعها الوسط الرياضي بعد معرفة الفرق المتنافسة في هذا الدور ، ومن باب أولى فإن هذا يدلل على أن الاجتهاد في مباريات خروج المغلوب ليس كل شيء ، وأن الحظ ليس كل شيء كذلك ، فعليك تقديم المستوى الذي يليق باسم النادي أولا والدفاع عن منجزاته وأهدافه سواء السابقة أو القادمة ، فالأهداف المرسومة للفرق بدوري الاضواء تختلف كليا عن تلك المحددة لفرق دوري الدرجة الأولى بطبيعة الحال ، ومن هنا فإن الأهداف هي من توضح لك مدى قدرتك على السير فيها قدما للنقطة التي أردتها في نهاية المطاف .

ندرك أن هناك فرقا من دوري الاضواء تعرضت للإحراج في مباريات دور الـ 32 ، لكنها في النهاية تمكن البعض منها الخروج بسلام من هذا المطب ، فيما استسلم البعض الآخر وخرج مبكرا بعيدا عن اضواء أغلى الكؤوس في مراحله القادمة مثل بهلاء أمام صور ، ونزوى أمام مجيس ، ومسقط أمام سمائل .