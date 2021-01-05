إصابة كواردرادو لاعب يوفنتوس بـ كورونا

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا أكد فيه اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس المتفشي في صفوف الفريق الأول، وهي للكولومبي كواردرادو الذي سيخضع لفترة من العزل الطبي حتى يتماثل للشفاء.
ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أنه بعد شعور اللاعب ببعض الأعراض، قام بإجراء مسحة طبية، جاءت إيجابية.
وأكد النادي أن اللاعب سيخضع لفترة من العزل المنزلي، حتى تعافيه تمامًا من الإصابة بالمرض.
وشارك كل من كوادرادو و أليكس ساندرو مع يوفنتوس يوم الأحد أمام أودينيزي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي، وانتهت بفوز فريقهما بأربعة أهداف مقابل هدف.
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