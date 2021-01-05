«جهاز اليد» يحفز لاعبي الأهلي الدوليين قبل بطولة العالم

أكد طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين في صفوف المنتخب الوطني، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم التي تقام في مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وأوضح أن الجهاز الفني للأهلي تواصل مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز الشديد وبذل أقصى ما يمكن من جهد وعطاء، واستغلال إقامة المحفل الرياضي العالمي على أرض مصر في كتابة تاريخ كبير.

وشهد معسكر المنتخب الوطني الأخير تواجد لاعبي الأهلي؛ محمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل وإسلام حسن وأحمد هشام «سيسة»، وإبراهيم المصري وأحمد عادل، بعد إصابة عمر سامي خلال المعسكر الماضي.

ويلعب منتخبنا الوطني في البطولة ضمن إطار المجموعة السابعة والتي تضم إلى جواره كلًا من "السويد – تشيلي – التشيك".