أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الاتحاد الليبي

أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الاتحاد الليبي مساء اليوم في بطولة الكونفدرالية.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد الليبي، في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بتفوق بيراميدز بهدف جون أنطوي.

ويبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.