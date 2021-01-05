أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الاتحاد الليبي مساء اليوم في بطولة الكونفدرالية.
ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد الليبي، في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بتفوق بيراميدز بهدف جون أنطوي.
ويبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحي
خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي
خط الهجوم: دودو الجباس
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أروابارينا يعلن تشكيل بيراميدز للقاء الاتحاد الليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.