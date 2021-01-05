أحمد شوبير ينعى مدافع الأهلي فؤاد أبو غيدة

نعى الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق، مدافع الفريق السابق فؤاد أبو غيدة، متأثرا بفيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن فؤاد ابو غيدة لاعب الأهلي السابق ، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفلسطيني فؤاد أبو غيدة، مدافع الأهلي في الستينيات، في لندن متأثرا بفيروس كورونا.

ساهم أبو غيدة في حصد الأهلي العديد من البطولات، وكان أحد العناصر الرئيسية لتتويج الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها الفريق موسم 1960/61، ومنها الدوري المصري وكأس مصر، وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا.

لعب أبو غيدة كظهير أيسر وأحيانا كظهير أيمن لكنه تألق في مركز قلب الدفاع وفي إحدى مباريات الأهلي والزمالك في الستينيات أشركه عبده صالح الوحش المدير الفني حينها في خط الهجوم في مفاجأة للمنافس للاستفادة من تسديداته وروحه الهجومية في المباراة.

اعتزل أبو غيدة عندما توقف النشاط الكروي في مصر بسبب حرب يونيو 1967.