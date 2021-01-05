نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول حافلة الأهلي.. والجهاز الفني يتفقد الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى استاد الأهلي بالسلام، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء اليوم، في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجنرال سيني كونتشي بالنيجر، بهدف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.

ويبحث الأهلي عن تأكيد صعوده إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة اليوم.