نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقدم عرضا للاتحاد لقطع إعارة عمار حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة لاعب الفريق العار خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وظهر عمار حمدي لاعب المارد الأحمر والمعار لفريق الاتحاد السكندري بمستوى متميز مع سيد البلد منذ مشاركته من المباراة الأولى، مما أجبر موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يطالب مسئولي الأهلي بقطع إعارته خاصة بعد فشل صفقة سيرينو.

وخاطب مسئولو الأهلي إداراة الاتحاد السكندري بشأن عودة اللاعب مقابل ضم أحد الثنائي أحمد ياسر ريان أو مروان محسن، لكن إدارة زعيم الثغر رفضت بسبب الاحتياج لخدمات اللاعب، حيث لايحق للأهلي قطع إعارة اللاعب إلا بعد موسم كامل من فترة إعارته.

ويستضيف الأهلي اليوم فريق سونيديب بطل النيجر في إياب دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.