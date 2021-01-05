نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدد من اللاعبين لمغادرة النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد خروجهم من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وعدم الحاجة لجهودهم بالموسم الحالي.

ويأتي عمر السعيد مهاجم الزمالك على رأس اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة البيضاء في يناير الجاري، نظرًا لتراجع مستوى اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ورغبة البرتغالي باتشيكو في التعاقد مع مهاجم أجنبي لتعزيز هجوم الفريق الزملكاوي بالموسم الحالي.

كريم بامبو أيضًا بات قريبًا من مغادرة الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، كما اقترب رحيل محمد عبد السلام على سبيل الإعارة.

أصبح أيضًا بقاء الدولي التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك أمرًا مشكوكًا به، في ظل عدم تجديد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء، حتى الآن، وتلقيه عرضًا مغريًا من نادي الدحيل القطري للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق بكأس العالم للأندية في الموسم الجديد.

وتواصل إدارة الزمالك المفاوضات مع فرجاني ساسي لمحاولة اقناعه بتجديد عقده مع القلعة البيضاء بشكل رسمي وعدم الرحيل إلى الدحيل القطري في يناير الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد البرتغالي باتشيكو جلسة مع إدارة الكرة بالزمالك خلال الأيام المقبلة لحسم أسماء الراحلين عن صفوف الفريق بشكل رسمي خلال يناير الجاري.