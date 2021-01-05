مانشستر سيتي يخفض راتب دي بروين من أجل التعاقد مع ميسي

وبحسب صحيفة " ذا أتليتك" البريطانية، فأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدأ إجراءات التفاوض مع البلجيكي كيفن دي بروين على تجديد عقده مع الفريق.
وأشارت الصحيفة بأن النادي عرض تجديد عقد دي بروين لمدة 5 سنوات، مع تخفيض الراتب الذي يتحصل عليه، من أجل توفير بعض الأموال للتعاقد مع ليونيل ميسي.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2020-2021، ويحق له التوقيع لأي نادي بدءًا من شهر يناير الجاري.
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