مانشستر سيتي يخفض راتب دي بروين من أجل التعاقد مع ميسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يقوم بتوفير نفقاته المالية، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، لإي فترة الانتقالات لصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة " ذا أتليتك" البريطانية، فأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدأ إجراءات التفاوض مع البلجيكي كيفن دي بروين على تجديد عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة بأن النادي عرض تجديد عقد دي بروين لمدة 5 سنوات، مع تخفيض الراتب الذي يتحصل عليه، من أجل توفير بعض الأموال للتعاقد مع ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2020-2021، ويحق له التوقيع لأي نادي بدءًا من شهر يناير الجاري.