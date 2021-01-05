الأهلي يهزم 6 أكتوبر ويصعد لثمن نهائي كأس مصر لسيدات اليد

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، لثمن نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021.
وصعد "المارد الأحمر" لدور الـ16 بعد فوزه على 6 أكتوبر بنتيجة 44 - 17، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم "الشياطين الحمر" بنتيجة 25- 7، قبل أن يوسعوا الفريق خلال أحداث الشوط الثاني.
الجدير بالذكر، أن حامل لقب البطولة الماضية هو نادي سبورتنج عقب فوزه على الزمالك.
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