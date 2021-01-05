تأهل القطن وشبيبة القبائل.. نتائج مباريات الكونفيدرالية اليوم

أسفرت مباريات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية التي أقيمت اليوم ، عن تأهل فرق نامونجو التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري وموتيما يمببي الكونغولي بجانب القطن الكاميروني إلى الدور القادم.

وفاز فريق نامونجو التنزاني على نظيره الهلال الأبيض السوداني بنتيجة 5/3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

و فاز فريق شبيبة القبائل الجزائري على نظيره جيندراميري ناشونال النيجري بنتيجة 4/1 بمجموع المباراتين حيث انتهت مباراة الإياب بهدفين للا شئ لصالح الفريق الجزائري .

أما فريق موتيما الكونغولي فقد فاز على نظيره أونزي الانجولي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1 ، بعدما انتهت مباراة اليوم بنتيجة 2-1 لصالح الفريق الكونغولي .

و تأهل القطن الكاميروني إلى دور المجموعات بعدما فاز في لقاء الإياب اليوم بنتيجة 1-0 على فريق غرين الزامبي وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدفين للا شئ وذلك تأهله بمجموع المباراتين (3-0).