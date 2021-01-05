تعرف على بدلاء الأهلي في مباراة سونديب بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيل المارد الأحمر لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى المباراة المقرر إقامتها في إطار منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وفضل موسيماني إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين للفريق سواء باستبعادهم من قائمة المباراة أو جلوسهم على مقاعد البدلاء نظرًا لعودتهم من فترة غياب بسبب الإصابة بالكورونا.

بدلاء الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي اليوم، كل من: مصطفى شوبير وأيمن أشرف وسعد سمير وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز ذهابًا بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج بهدف دون رد، ويسعى التأهل لدور المجموعات من أجل المضي قدمًا ببطولة دوري أبطال افريقيا.