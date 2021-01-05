أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيل المارد الأحمر لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى المباراة المقرر إقامتها في إطار منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال افريقيا.
وفضل موسيماني إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين للفريق سواء باستبعادهم من قائمة المباراة أو جلوسهم على مقاعد البدلاء نظرًا لعودتهم من فترة غياب بسبب الإصابة بالكورونا.
بدلاء الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر
ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي اليوم، كل من: مصطفى شوبير وأيمن أشرف وسعد سمير وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.
يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز ذهابًا بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج بهدف دون رد، ويسعى التأهل لدور المجموعات من أجل المضي قدمًا ببطولة دوري أبطال افريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على بدلاء الأهلي في مباراة سونديب بدوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.