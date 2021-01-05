مباراة ودية.. منتخب مصر لليد يتقدم على اليابان 17/16 في الشوط الأول

انتهي الشوط الاول بين منتخبي مصر واليابان لكرة اليد بنتيجة 17/16 لصالح منتخبنا الوطني في المباراة المقامة بينهما علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة .

وتعد هذه المباراة من أجل استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم لليد والتي ستقام يوم 13 من الشهر الجاري بمصر .

يشارك في البطولة 32 منتخبنا للمرة الأولى في التاريخ وهو تحدي كبير لأم الدنيا على قدرة استضافة هذا العدد الهائل من المنتخبات إضافة إلى إقامة البطولة في ظل هذه الظروف التي تجتاح العالم أجمع في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة للمرة الثانية في تاريخها وكانت الاستضافة الوحيدة السابقة لمونديال اليد على أرض مصر في عام 1999، لكن شتان الفارق بين النسختين اللتين تفصلهما 22 عاما كاملة.

مشاركة قياسية

تشهد نسخة 2021 مشاركة قياسية في مونديال اليد بحضور 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة بزيادة عدد الفرق التي تخوض البطولة.

ودافع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة عن هذا القرار في حوار سابق للموقع الرسمي للبطولة مؤكدا أنه لصالح مستقبل اللعبة فنيا وتسويقيا.

وستكون مشاركة 32 منتخب تحديا كبيرا بالنسبة لمصر على المستوى التنظيمي وتوفير فنادق الإقامة وصالات التدريب بالشكل المناسب، وهو نفس التحدي الذي خاضته مصر في صيف 2019 حين استضافت كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد زيادة عدد منتخباتها إلى 24 فريقا.

وبالمقارنة بين نسخة 2021 و1999، يبدو الفارق شاسعا من ناحية المنتخبات المشاركة فنسخة 1999 أقيمت صيفا بين 1 و15 يونيو 1999 بمشاركة 24 منتخبا فقط.

ويزيد تحدي مكافحة تفشي فيروس كورونا من عبء التنظيم، وسيكون ذلك اختبارا جديا أيضا في ظل زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

الصالات والحضور الجماهيري

أقيمت نسخة 1999 في 3 مدن وهي القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ونالت حضورا جماهيريا مميزا.

وكانت مباراة منتخبي مصر وتونس بجانب لقاء مصر ضد روسيا في مرحلتي ثمن وربع نهائي النسخة الأكثر حضورا بتواجد 25 ألف مشجع في صالة ستاد القاهرة.

وتواجه نسخة 2021 تحديا كبيرا على مستوى الحضور الجماهيري بعد قرار حضور 30% من سعة الصالات بالنسبة للمشجعين مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والطبية اللازمة.

وتقام مباريات نسخة 2021 في مدينتين فقط: القاهرة والإسكندرية، على 4 صالات مغطاة، هي: ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية.

ونجحت مصر في تطوير الصالات الأربع بشكل رائع وإنشاء صالتي العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

حسن مصطفى القاسم المشترك

يبقى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد القاسم المشترك بين نسختي مصر 1999 و2021.

حسن مصطفى كان رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد (1984-1992) ثم تولى المهمة في الفترة بين 1996 و2008، وقت استضافة بطولة العالم للعبة في مصر للمرة الأولى.

وفي العام الجاري لعب حسن مصطفى دورا كبيرا في متابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة المونديال على أرض الكنانة.