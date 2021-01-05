فيروس كورونا يضرب صفوف الدوري الإنجليزي برقم قياسي جديد

واكدت الرابطة في بيان رسمي على استمرار الموسم كما هو مخطط له، وستتواصل المسابقات الرياضية الاحترافية في إنجلترا، وخصوصًا الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم عودة البلاد إلى حالة الإغلاق التام الذي أعلنه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع ما قبل الماضي ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي الوباء.

وكان قد أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الإغلاق الأكثر صرامة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" قادم لا محالة، وسط تلميحات إلى أن إنجلترا بأكملها ستخضع للمستوى الرابع في غضون أيام. ووفقُا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وضع جونسون، البريطانيين، تحت علم بأنه سيكون هناك حاجة لقيود أقوى وأكثر صرامة لأشهر، على الرغم من التفاؤل بطرح جرعات لقاح أكسفورد -أسترازينيكا في البلاد، امس الاثنين، وبدء حملة التطعيم. وفي حديثه خلال زيارة إلى مستشفى تشيس فارم في شمال لندن، حذر جونسون من الأسابيع "الصعبة" المقبلة، مضيفا: "إذا نظرتم إلى الأرقام فلا شك في أننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وسنعلن عنها في الوقت المناسب".

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