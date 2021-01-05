الجماهير تدعم الأهلي في مشوار الأفريقي أمام فريق سونيديب.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي دعما له امام فريق سونيديب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎يارب يا عالى انصر الاهلى الغالى ان شاء الله الفوز للأهلى. و" ‏اليوم سيصبح وليد سليمان أحد قادة النادي الأهلي على مر التاريخ.. اليوم وليد سليمان لأول مرة قائدًا للفريق.".

وقال أخرون" ‏ان شاء الله نكسب 10وتبقي العاشره للاهلي " و" ‏‎تشكيل ممتاز أتمني التوفيق للاهلي وان شاء الله احمد ياسر ريان يسجل ".

وكان بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للنادي الأهلي، أعلن، عن تشكيل الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وصلت حافلة الفريق إلي ملعب السلام .. وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجنرال سيني كونتشي بالنيجر، بهدف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.

ويبحث الأهلي عن تأكيد صعوده إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة اليوم.