عبدالله السعيد يتعادل لـ بيراميدز أمام الاتحاد الليبي من ركلة جزاء بطلها رمضان صبحي

أدرك بيراميدز التعادل أمام الاتحاد الليبي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور الـ32 الأول من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

وأحرز عبدالله السعيد هدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحي في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وسجل علي مادي هدف التقدم في شباك إكرامي في الدقيقة 3 من عمر اللقاء .

وكان بيراميدز فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على نظيره الاتحاد الليبي.

ويتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحي، إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي، دودو الجباس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.