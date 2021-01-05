إنبي 2000 يفوز على توشكى بسداسية في بطولة قطاعات القاهرة

حقق فريق انبي مواليد 2000 الفوز علي توشكا بنتيجة 6 اهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الفريق البترولي ضمن منافسات الجولة الثالثه من بطولة قطاعات القاهرة . سجل الاهداف ابراهيم محمد هدفين ، احمد جاد ثلاثة أهداف ، احمد مؤمن هدف و يتكون فريق انبي من احمد طارق ، حسن ايمن ، اسلام عزت ، حسين محمد حموده ، احمد مؤمن عبد الرحمن ، عبد العزيز محمود ، محمد منتصر ، ابراهيم محمد رجب ، حسام عبد الحميد ، السيد خيري ،احمد جاد ، المدير الفني طارق عبد الله ، مساعد مدرب اشرف عبد الرحمن ، مدرب حراس مرمي ك. سامح زكي ويقود فريق توشكا فنيا عمر عويس المدير الفني وخالد عبدالله إدارى ويتكون فريق توشكا من عبدالرحمن حمدي وكريم رشيد سيد وحماده خلف وفادي محمود ويوسف محمد وعمر مصطفي وإبراهيم يسري ومجدي ايمن وخالد ايمن و سيد محمود علي وفتحي ابراهيم ومهاب طه محمد وبلال ناصر وضياء احمد وعلي محمد علي ويوسف مدبولي وعمار احمد احمد ويوسف مدبولي وعمار احمد احمد وحلمي محمد مبارك

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