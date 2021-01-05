إيريك تراوري يتقدم لبيراميدز بالهدف الثاني في شباك الاتحاد الليبي

تقدم بيراميدز بالهدف الثاني في شباك الاتحاد الليبي في المباراة التي تجمع بينهم ضمن منافسات إياب دور الـ32 الأول من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

ونجح ايريك تراوري في تسجيل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 26 من عمر اللقاء بعد عرضية رائعة من أحمد فتحي وتمريرة سحرية من عبدالله السعيد .

واحرز عبدالله السعيد هدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحي في الدقيقة 22 من عمر اللقاء .

وسجل علي مادي هدف التقدم في شباك اكرامي في الدقيقة 3 من عمر اللقاء .

وكان بيراميدز فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على نظيره الاتحاد الليبي.

ويتكون تشكيل بيراميدز من: شريف إكرامي، محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحي، إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي، دودو الجباس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.