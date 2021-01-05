بيكهام ومارسيليو ونيمار.. الملاعب المصرية تتزين بأسماء نجوم الكرة العالمية

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بين لاعبي الدوري المصري وهي تلقيب اللاعبين بأسماء نجوم عالميين أثروا في حبهم للساحرة المستديرة التي تجعلك تعيش كل المشاعر من حزن وفرح وانتزاع الآهات والانفعالات طوال الـ90 دقيقة.

ولأنها دائما مصدر الفخر لكل عشاقها فقد اختار اللاعبون على مر الزمان أن يطلق عليهم ألقاب وأسماء لاعبين قدامى، وهذا الأمر بدأ في أوروبا وانتقل إلى جميع قارات العالم.

في مصر انتشر الأمر بشكل كبير وخصوصا في العشرة أعوام الأخيرة حيث ظهرت بعض المواهب المصرية اطلق عليها ألقاب وأسماء لاعبين من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

البداية مع نجم الأهلي السابق ولاعب استون فيلا محمود حسن تريزيجيه الذي أطلق عليه هذا الاسم نظرا للشبه بينه وبين النجم الفرنسي العالمي ديفيد تريزيجيه.

وهناك أيضا زميله في الاهلي لاعب الوسط كريم نيدفيد الذي فضل أن يكون أسطورة التشيك ونادي يوفنتوس بافل نيدفيد هو مثله الأعلى.

ومن تريزيجيه ونيدفيد إلى الوافد الجديد في القلعة الحمراء احمد رمضان بيكهام الظهير الأيمن المجتهد والعائد إلى الاهلي عبر بوابة وادي دجلة، أطلق عليه أصدقاؤه لقب بيكهام نظرا لحبه الشديد للنجم الانجليزي العالمي ديفيد بيكهام نجم المان يونايتد وريال مدريد وميلان السابق.

وفى بيراميدز يظهر لاعب الوسط المهاجم إبراهيم حسن دي ماريا الذي لمع وتألق مع النادي الإسماعيلي وأطلق عليه زملاؤه لقب دي ماريا لتشابه طريقة لعبه مع النجم الأرجنتيني إنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونفس الأمر مع لاعب وسط نادي إنبي عمر فتحي الشهير بسافيولا وهو اللقب الذي أطلقه عليه مدربوه عندما كان ناشئا وتم تشبيهه بالنجم الأرجنتيني خافيير سافيولا نجم برشلونة السابق.

ومن الأسماء التي اختارت أن يكون لقبها نجما عالميا، لاعب الزمالك السابق خليل حجي نيمار الذي فضل أن يكون المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هو مثله الأعلى.

وأخيرا ، حسين السيد الظهير الايسر للاهلي سابقا ولطلائع الجيش حاليا ، والذي اطلق عليه مارسيليو لاعب البرازيل وريال مدريد الاسباني.