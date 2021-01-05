الشوط الأول .. الاتحاد الليبي يتقدم .. وبيراميدز يعود بثلاثية بـ الكونفيدرالية

تقدم بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على الاتحاد الليبى فى الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور الـ32 الأول من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

وسجل علي مادي هدف التقدم في شباك اكرامي في الدقيقة 3 من عمر اللقاء .

وأحرز عبدالله السعيد هدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحي في الدقيقة 22 من عمر اللقاء .

ونجح ايريك تراوري في تسجيل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 26 بعد عرضية رائعة من أحمد فتحي وتمريرة سحرية من عبدالله السعيد .

وعزز دودو الجباس تقدم بيراميدز في الدقيقة ٣٦ من عمر اللقاء برأسية رائعة بعد عرضية من احمد فتحي .

وكان بيراميدز فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على نظيره الاتحاد الليبي.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحي، إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي، دودو الجباس.

ويجلس على مقاعد البدلاء: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.