جهاز المنتخب يتابع مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري على حضور مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتواجد الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري المدير الفني، والجهاز المعاون، طارق مصطفى وسيد معوض، وأيمن طاهر، لمتابعة لاعبي بيراميدز استعدادا للمرحلة من مراحل الإعداد.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في شهر مارس المقبل بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
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