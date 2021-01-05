مسيرة احترافية حافلة.. مدرب فولوس لـ دوت الخليج: عمرو وردة عاد إلى باوك

بدأ عمرو وردة مشواره في الأهلي موسم 2013 - 2014، لكنه لم يشارك سوى في مباراتين، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

انضم عمرو وردة إلى الاتحاد السكندري موسم 2014 - 2015، قادما من النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

شارك وردة مع الاتحاد السكندري في 16 مباراة بالدوري المصري، سجل خلالهما هدف وحيد.

3- بانيتوليكوس: انضم عمرو وردة إلى نادي بانيتوليكوس في موسم 2015 قادما من النادي الأهلي، وارتدى القميص رقم 74 " عدد شهداء جماهير النادي الأهلي في حادثة بورسعيد. لعب عمرو وردة بقميص بانيتوليكوس موسم ونصف، شارك خلالهما في 45 لقاء، سجل خلالهما 10 أهداف، وصنع 6 آخرين. 4- باوك: انضم عمرو باوك إلى باوك في شتاء 2016 - 2017، وشارك مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما هدفين، وصنع 3 أهداف. 5- إعارة إلى أتورمويتوس: في صيف 2017 رحل وردة إلى صفوف أتورميتوس على سبيل الإعارة وشارك معه في 28 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 8 آخرين. 6 - العودة إلى باوك عاد عمرو إلى باوك مرة آخرى في صيف 2018، ولعب 22 مباراة سجل خلالهما هدف وصنع مثله. 7- إعارة إلى أتروميتوس مجددا: قام نادي باوك بإعارة وردة إلى أتروميتوس مجددا في شتاء 2018. خاض وردة 14 مباراة مع أتروميتوس، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما. 8- الانضمام إلى لاريسا: انضم وردة إلى لاريسا في صيف 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك خلالهما 7 أهداف وسجل 6 آخرين، ليعود إلى باوك مجددا الصيف الحالي. 9- إعارة إلى فولوس: أخيرا، تمت إعارة عمرو وردة إلى صفوف فولوس خلال الصيف الماضي، ليواصل اللاعب المصري تنقله بين أندية اليونان.

لعب وردة 9 مباريات بقميص فولوس، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدف.

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