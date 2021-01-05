نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب ستاد البنك.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي البنك الأهلي وبيراميدز، يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من شهر يناير الجاري.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

ويستعد بيراميدز في الوقت الحالي لملاقاة نظيره الاتحاد الليبي، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب الدفاع الجوي.