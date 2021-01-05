نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبحث عن بديل مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبرهيم فايق أن الزمالك مازال يواصل بحثه عن مهاجم من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية بغض النظر عن استمرار مصطفى محمد نجم هجوم الفارس الأبيض الذي يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم فايق أثناء تقديمه لبرنامجه ملعب 9090 عبر أثير راديو 9090: "الفوارق كبيرة بين حميد أحداد ومصطفى محمد وهذا لا يقلل من النجم المغربي لكن الواضح أن الكيميا لا تتماشى مع الزمالك وأنصحه بالعودة إلى الرجاء المغربي".

واختتم فايق حديثه قائلاً :"عمر السعيد أخذ فرصاً كثيرة ولم يقدم الآداء المنتظر منه والأفضل له البحث عن عرض للرحيل حتى لو على سبيل الإعارة".