الرياضة

بنى سويف يجهز أسلحته لمواجهة الفيوم

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف استعداداته اليومية لمواجهة نظيره الفيوم بمنافسات الاسبوع الثامن بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .


وخاض الفريق تدريباته بملعب النادى ببنى سويف تحت قيادة محمد يوسف المدير الفنى وجهازه المعاون .


وشهد تدريب الفريق حرص المدير الفنى لبنى سويف على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب إجراء تقسيمات فنية مصغرة .


ويغيب عن صفوف الفريق كريم اشرف مهاجم الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به بمباراة قنا الأخيرة .


واقترب الثنائى محمد اشرف وخالد الشيخ من المشاركة ودخول قائمة المباراة عقب تعافيهم من الإصابة .


وحرص باهر الزعيري امين الصندوق وأحمد سيف وإيمان ابو عوف اعضاء مجلس الادارة على حضور المران ومساندة الفريق .


ويحتل بنى سويف المركز الثامن برصيد 10 نقاط ، فيما يحتل الفيوم المركز الرابع برصيد 14 نقطة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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