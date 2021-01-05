نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من بيراميدز على إيقاف محمود وادي 8 مباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز عن تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بإيقاف مهاجمه الفلسطيني محمود وادي لمدة 8 مباريات مع غرامة تبلغ 100 ألف جنيه.

وذكر بيراميدز في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أصدرت عقوبة وصفها النادي بـ"القاسية" بحق وادي، وذلك بسبب طرده أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي فاز بها بيراميدز بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري المصري.

وأوضح النادي أن قرار إيقاف وادي جاء بسبب تقرير الحكم الذي ذكر فيه أن اللاعب وجه له السباب بعد طرده.

وتابع بيراميدز أنه بمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد اللاعب، فإن اللقطات تؤكد أن المهاجم الفلسطيني لم يعترض على قرار طرده، بل خرج مباشرة لعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان خاسراً بنتيجة 1-2.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في ترتيب الدوري المصري برصيد سبع نقاط .