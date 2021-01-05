نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز قوص وتعادل أخميم والرحلات وإلغاء مباراة مركز شباب سوهاج بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الثلاثاء 4 مباريات في الجولة السادسة، للمجموعة الثانية من دوري القسم الثالث.

وأسفرت المواجهات عن تعادل اخميم و البدارى 1-1 و تعادل المراغه و شبان المراغه 1-1 وتعادل الرحلات و مكه المكرمه 2-2.

وفاز فريق شعب قوص على حساب نظيرة نجوع مازن 3-2 و تعادل قفط و ابوتيج 2-2.

كما تم الغاء مباراه مركز شباب البلينا ومركز شباب سوهاج بسبب عدم وجود الامن بملعب البلينا، ومن المنتظر حسم مصر اللقاء من جانب لجنة المسابقات.

ترتيب المجموعة الثانية

1- شبان المراغة 12 نقطة

2- قفط 11 نقاط

3- اخميم 10 نقاط

4- مكة المكرمة 8 نقاط

5_ابوتيج 7 نقاط

6_الرحلات 7 نقاط

7- المراغة 6 نقاط

8- قوص 6 نقاط

9_اهلي المنشأة 5 نقاط

10- شباب البلينا 4 نقاط

11_البداري 4 نقاط

12_ نجوع مازن نقطتين

13- شباب سوهاج نقطتين