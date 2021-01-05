نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز قوص وتعادل أخميم والرحلات وإلغاء مباراة مركز شباب سوهاج بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الثلاثاء 4 مباريات في الجولة السادسة، للمجموعة الثانية من دوري القسم الثالث.
وأسفرت المواجهات عن تعادل اخميم و البدارى 1-1 و تعادل المراغه و شبان المراغه 1-1 وتعادل الرحلات و مكه المكرمه 2-2.
وفاز فريق شعب قوص على حساب نظيرة نجوع مازن 3-2 و تعادل قفط و ابوتيج 2-2.
كما تم الغاء مباراه مركز شباب البلينا ومركز شباب سوهاج بسبب عدم وجود الامن بملعب البلينا، ومن المنتظر حسم مصر اللقاء من جانب لجنة المسابقات.
ترتيب المجموعة الثانية
1- شبان المراغة 12 نقطة
2- قفط 11 نقاط
3- اخميم 10 نقاط
4- مكة المكرمة 8 نقاط
5_ابوتيج 7 نقاط
6_الرحلات 7 نقاط
7- المراغة 6 نقاط
8- قوص 6 نقاط
9_اهلي المنشأة 5 نقاط
10- شباب البلينا 4 نقاط
11_البداري 4 نقاط
12_ نجوع مازن نقطتين
13- شباب سوهاج نقطتين