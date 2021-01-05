طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلي أمام سونيديب فى دوري الأبطال

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بالهدف الأول أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى مباراة الإياب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

سجل الهدف طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الاول للاهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء .

و شهد تشكيل الأهلي وجود عدد من التعديلات من بينها ظهور علي لطفي في حراسة المرمى، وعودة ياسر إبراهيم للتواجد في قلب الدفاع إلى جانب بدر بانون. ويقود أحمد رمضان "بيكهام" الجانب الأيمن، مع عودة طاهر محمد طاهر للخط الهجومي إلى جانب الثنائي وليد سليمان ومحمد شريف. ويظهر أحمد ياسر ريان في مركز المهاجم الصريح لأول مرة بشكل أساسي مع الأهلي خلال المواجهة. وكان الأهلي قد نجح في الفوز على سونديب في النيجر بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يلتقيا في مصر بلقاء العودة المؤهل إلى دور المجموعات. وجاء تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: على لطفى. خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام". خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان. البدلاء : مصطفى شوبير - أيمن أشرف - محمود كهربا - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - سعيد سمير - أكرم توفيق.

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