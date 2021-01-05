مصر تهزم اليابان 34- 29 استعدادا لمونديال اليد

فاز منتخب مصر الاول لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة 34 /29 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي الصالة المغطاة لاستاد القاهرة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري .

انتهى الشوط الاول بنتيجة 17 /16 وشهد ندية واضحة من المنتخبين ، وفي الشوط الثاني تألق الفراعنة وتسيدوا المباراة تماما وتمكنوا من زيادة الفارق بشكل كبير بعدما سيطروا علي المنتخب الياباني .

حضر المباراة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومة.

وسُمح للجماهير بحضور المباراة وفق الاجراءات الاحترازية ، مع التشديد علي ارتداء الكمامة والتباعد بين المقاعد وقياس الحرارة قبل الدخول.