لأول مرة رسميا.. وليد سليمان قائدا للأهلي أمام سونيديب

وكان وليد سليمان قد حصل على الشارة في مباراة ودية عام 2015 أمام غزل شبين بعد مشاركته بديلًا، لكن أمام سونيديب هي المرة الأولى على المستوى الرسمي، وبمشاركة أساسيًا.
ويُشارك وليد سليمان بالمباراة في مركز اللاعب رقم 10 في صناعة اللعب وتحت المهاجم أحمد ياسر ريان ، مع الدخول في مركز الجناح الأيسر بالتبادل مع الجناحين محمد شريف وطاهر محمد.
وسجل وليد سليمان الهدف الثاني مع نهاية الشوط الثاني فى الدقيقة 38 بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الايسر ليسددها مباشرة فى مرمى فريق سونيديب ويعلن تسجيل الهدف الثاني للأهلي .
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