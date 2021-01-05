رسميًا .. عمرو وردة ينضم لـ باوك اليوناني

أعلن نادي باوك اليوناني، عن التعاقد مع المحترف المصري عمرو وردة، قادمًا من نادي فولوس.

نادي باوك رحب بلعبه القديم الذي لعب لمدة 5 أشهر مع فولوس، قبل أن يلفت الأنظار، ليعود لناديه القديم بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

وورحب نادي باوك بعمرو وردة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، متمنيًا له التوفيق مع الفريق.

ولعب وردة مع فولوس هذا الموسم 10 مباريات في الدوري اليوناني، وأحرز هدفين وصنع آخرًا.