رسميًا .. عمرو وردة ينضم لـ باوك اليوناني

نادي باوك رحب بلعبه القديم الذي لعب لمدة 5 أشهر مع فولوس، قبل أن يلفت الأنظار، ليعود لناديه القديم بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل 2021-2022.
وورحب نادي باوك بعمرو وردة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، متمنيًا له التوفيق مع الفريق.
ولعب وردة مع فولوس هذا الموسم 10 مباريات في الدوري اليوناني، وأحرز هدفين وصنع آخرًا.
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