وليد سليمان يتصدر تويتر بعد حمل شارة القيادة وإحراز الهدف الثاني للأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج # وليد_سليمان بعد حمله شارة قيادة الأهلي لأول مرة، وإحرازه الهدف الثاني للأهلي في شباك فريق سونيديب بدوري أبطال أفريقيا. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏وليد سليمان كابتن الأهلي لأول مرة في تاريخه يستحقها" و "‏انت كمشجع أهلاوي عايز إيه تاني أحلى من جون سجله وليد سليمان من أسيست لـ علي معلول". وعلق آخرون "‏كابتن النادى الأهلى فى لقاء اليوم وليد سليمان ..والله صبرت ونلت يا ابو سليم تستحقها الشاره تليق بك" و" ‏وليد سليمان بيقدم عظمه انهارده بشارة القياده". وأضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني أمام ضيفه سونيديب بطل النيجر فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي WE بمدينة السلام فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا . وسجل الهدف وليد سليمان فى الدقيقة بعد تمريرة من علي معلول من الجانب الايسر ليسددها مباشرا فى مرمى فريق سونيديب ويعلن تسجيل الهدف الثاني للاهلي . اقرأ أيضا وسجل الهدف الأول طاهر محمد طاهر بعد تمريرة مميزة من وليد سليمان لينفرد طاهر بحارس سونيديب ويضع الكرة من فوقه معلنا عن الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

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