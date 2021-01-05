"سموحة 2000" يكتسح نجوم الحضرة بسباعية نظيفة

اكتسح فريق "2000" لكرة القدم بنادي سموحه ضيفه نجوم الحضرة بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على النجيل الصناعي بناد سموحه، ضمن مباريات دوري المنطقة.

سجل أهداف سموحه كل من:

محمد أشرف "هدفين"، أحمد اسماعيل"هدفين"، يوسف اسامه، على محمد على، مؤمن بسطرمة.

لعب سموحه المباراة بتشكيل مكون من:

حامد الغرباوي، عمرو كانو، هشام قطب، أحمد رافت، مروان علاء، إبراهيم بسيونى، يوسف أسامه، أحمد اسماعيل، محمد اشرف ، على محمد، مومن بسطرمه.

يضم الجهاز الفني والإداري للفريق :

الكابتن صلاح الناهي رئيس قطاع الكرة، الكابتن جمال ذكى نائب رئيس قطاع الكرة، الكابتن محمود صبحى رئيس قطاع الناشئين، الكابتن عبد البديع حماده مدير ادارى القطاع، الكابتن احمد عباس مدير فنى، الكابتن احمد عز مدرب عام، الكابتن محمد عبدالعال مدرب حراس مرمى، الكابتن محمد محروس أخصائي علاج طبيعي، الكابتن شادي غزال ادارى الفريق.